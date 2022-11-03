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    Sony, 3.25 milyar dolar net kâr açıkladı

    Japon elektronik üreticisi Sony, mevcut mali yıl yarısında 482,1 milyar yen (3,25 milyar dolar) net kâr elde ettiğini duyurdu.
    • 03.11.2022 - 17:40
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    Sony, 3.25 milyar dolar net kâr açıkladı

    Japonya merkezli elektronik üreticisi Sony, Nisan-Eylül 2022 bilançoları ile mali yıl ikinci yarısına yönelik beklentilerini paylaştı.

    AA'nın haberine göre Sony, ilk 6 aylık dönem net kârını 2021 mali yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 13,5 artırdı ve 482,1 milyar yene (3,25 milyar dolar) çıkardı.

    Müzik ve eğlence sektörüne yönelik dirençli satışların, mali yarı yıl net kâr artışına olumlu etki ettiği bildirildi.

    Satışların yüzde 9,4 artışla 5,06 trilyon yene (34,3 milyar dolar) yükseldiği dönemde, işletme kârı yüzde 8,8 artışla 651 milyar yene (4,41 milyar dolar) çıktı.

    sony

    Sony'nin mali yıl tahminleri

    Sony, Mart 2023'te sona erecek 2022 mali yılına yönelik temmuzda açıkladığı 800 milyar yenlik net kâr tahminini 840 milyar yene (5,69 milyar dolar) çıkardı.

    Tahmine göre film, oyun ve müzik sektöründeki satışlar, Japon Yeni'nin döviz karşısında değer kaybetmesi nedeniyle net kârı pozitif etkileyecek.

    Tüm mali yıla yönelik satış gelirleri tahminini 11,6 trilyon yene (78,7 milyar dolar) çıkaran Japon şirket, işletme kâr tahmini ise 1,11 trilyon yene (7,5 milyar dolar) yükseltti.


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