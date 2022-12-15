Petrol
81.98
-0.87%
Euro
19.8047
-0.48%
Dolar
18.647
0.13%
Altın
1.066
-1.43%
Borsa
5225
3.14%
Bitcoin
333.805
-0.70%
BTXN Coin
5.24
0.00%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Sony, Android 13 alacak telefonlarını açıkladı

    Sony, Android 13 güncellemesi alacak yeni akıllı telefon modellerini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 11:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sony, Android 13 alacak telefonlarını açıkladı

    Google, Android 13 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Birçok marka, yeni güncellemeyi telefonlara dağıtmaya başlıyor.

    Akıllı telefon pazarında umduğunu bulamayan Sony, Android 13 güncellemesi alacak yeni telefonlarını paylaştı.

    Sony modelleri güncelleme almaya başladı

    Sony, Xperia 1 III, Xperia 5 III ve Xperia Pro-I için kararlı Android 13 güncellemesini dağıtmaya başladı.

    Bu modeller için gelen yeni güncelleme, Xperia 5 III için Aralık 2022, diğer modeller için Kasım 2022 güvenlik yamasını içeriyor.

    SONY

    Xperia 1 III ve Xperia 5 III, geçtiğimiz nisan ayında Android 11 ile duyuruldu ve ardından Android 12 güncellemesini aldı. Geçtiğimiz ekim ayında tanıtılan Xperia Pro-I ise Android 11 ile birlikte gelmişti.

    İlk etapta Güney Asya ülkelerinde erişime açılan yeni güncellemenin, iki hafta içerisinde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.


    Fenomen Fevzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiyesi ile diyete başladı
    3. Sayfa

    Fenomen Fevzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiyesi ile diyete başladı

    Sağlık Bakanlığı banka promosyon ücretleri ne kadar? Promosyon ödemeleri ne zaman yatırılacak?
    Yaşam

    Sağlık Bakanlığı banka promosyon ücretleri ne kadar? Promosyon ödemeleri ne zaman yatırılacak?

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Görüş Bildir