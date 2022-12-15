Sony, Android 13 alacak telefonlarını açıkladı

Sony, Android 13 güncellemesi alacak yeni akıllı telefon modellerini paylaştı.

Google, Android 13 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Birçok marka, yeni güncellemeyi telefonlara dağıtmaya başlıyor.

Akıllı telefon pazarında umduğunu bulamayan Sony, Android 13 güncellemesi alacak yeni telefonlarını paylaştı.

Sony modelleri güncelleme almaya başladı

Sony, Xperia 1 III, Xperia 5 III ve Xperia Pro-I için kararlı Android 13 güncellemesini dağıtmaya başladı.

Bu modeller için gelen yeni güncelleme, Xperia 5 III için Aralık 2022, diğer modeller için Kasım 2022 güvenlik yamasını içeriyor.





Xperia 1 III ve Xperia 5 III, geçtiğimiz nisan ayında Android 11 ile duyuruldu ve ardından Android 12 güncellemesini aldı. Geçtiğimiz ekim ayında tanıtılan Xperia Pro-I ise Android 11 ile birlikte gelmişti.

İlk etapta Güney Asya ülkelerinde erişime açılan yeni güncellemenin, iki hafta içerisinde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.