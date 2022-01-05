Sony, CES 2022'de iki elektrikli otomobilini tanıttı

Sony, dün başlayan CES 2022 fuarına 2 elektrikli otomobil modeliyle katıldı.

Geçtiğimiz yıl internet üzerinden düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), bu yıl 5-7 Ocak 2022'de ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenleniyor. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri, fuarda birbirinden farklı ürünlerini tanıtıyor.

Fuara katılan teknoloji devlerinden biri olan Sony, biri SUV biri sedan olan iki elektrikli otomobil modelini görücüye çıkardı.

AİLEYE SUV MODELİ EKLENDİ

İlk olarak 2020 yılında düzenlenen CES fuarında tanıtılan Vision-S elektrikli otomobilini tekrar sahneye çıkaran Sony, bunun yanında aileye yeni eklenen SUV modelini de ilk kez sergiledi.

Sony ayrıca, "Sony Mobility" şirketinin de kurulduğunu ve bu sayede şu anda prototip aşamasında olan elektrikli araç modellerinin gelecekte üretileceğini açıkladı.

İlk kez görücüye çıkan Vision-S 02 SUV modelinin her biri 268 beygir olan iki adet motor bulunuyor.

40 ADET SENSÖR VAR

Sony Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Kenichiro Yoshida, güvenli yolculuk için aracın içine ve dışına toplam 40 adet sensör eklediklerini belirtti.

Etkinlikte sergilenen araçların ne zaman piyasaya sürüleceğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

CES 2022 İLE İLGİLİ TÜM HABERLER İÇİN TIKLA



