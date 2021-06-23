Sony, gelecek yıl 22 milyon PlayStation 5 satmayı hedefliyor

Sony, şu sıralar stok problemleriyle boğuşan PlayStation 5 için gelecek yıl 22.6 milyon adet satış hedefi belirledi.

Sony'nin 11 Haziran 2020'de düzenlediği etkinlikte tanıtılan PlayStation 5, 19 Kasım itibarıyla ülkemizde satışa sunulmuştu.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, oldukça iyi satış rakamları elde etti.

İlk dört haftasında 3.4 milyon satarak, PlayStation tarihinin en iyi çıkış yapan konsolu olan PS5, şimdiye kadar toplam 9 milyon satış rakamına yaklaştı.

SONY'NİN GELECEK YIL HEDEFİ BÜYÜK

Sony'nin düzenlediği yatırımcılar toplantısında PlayStation 5 ile ilgili hedeflerinden bahseden PlayStation CEO'su Jim Ryan, şirketin 2022 Nisan'dan başlayan ve 31 Mart 2023'te sonlanan mali yılda 22.6 milyon adet PS5 satmayı hedeflediğini söyledi.

Eğer Sony, hedeflediği satış rakamına ulaşmayı başarırsa, 2002'deki PS2 ile gelen 20 milyonluk satış rekorunu kırmış olacak.

PS3, 2010 mali yılında 14.4 milyon adet, PS4 ise 2016 mali yılında 20 milyon adet satmıştı.

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Sony, bu yıl sonuna kadar 18 milyon adet PS5 satışını geride bırakabilir. Ancak son zamanlarda yaşanan çip tedarik sorunları, şirketin önündeki en büyük engel.

Sony, parça tedarikinde büyük sıkıntı yaşadıklarını ve bu nedenle PS5'e yönelik talebi karşılamakta zorlandıklarını açıklamıştı.

