Sony, giyilebilir klimasının yeni modelini satışa çıkardı

Sony, geçtiğimiz yıl ilk versiyonunu piyasaya sürdüğü giyilebilir klima modelini daha da geliştirdi ve Reon Pocket 2 adıyla satışa sundu.

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında artan hava sıcaklıklarını fırsat bilen Sony, kendi ürettiği ilk giyilebilir klima olan Reon Pocket'ı görücüye çıkarmıştı.

Tişört yakasındaki minik bir cebe sığabilen ve kişinin vücut yüzey sıcaklığını 23 dereceye kadar düşürebilen giyilebilir klima, aynı zamanda kış aylarında kullanılması için ısıtıcı mod ile birlikte geliyordu.

2 saatte yeniden şarj edilebilen bir bataryadan güç alan cihaz, 4 saate kadar kullanım süresi de sunuyor.

REON POCKET 2 TANITILDI

Sony, geçtiğimiz yıl tanıttığı giyilebilir klima modelini geliştirerek Reon Pocket 2 adıyla piyasaya sürdü.

Japon şirketi, ilk cihazın kusurlarını ortadan kaldırarak Reon Pocket 2'nin verimliliğini ikiye katladı. Cihazın daha verimli çalışması için Sony, ısıyı iyi ileten ve ciltle temas halinde alerjik reaksiyonlara neden olmayan paslanmaz çelik plakaları klimaya yerleştirdi.

KLİMA NASIL ÇALIŞIYOR

Reon Pocket 2'nin insan vücuduna temas eden kısmı, vücut sıcaklığını alarak arkasında bulunan bir fan yardımıyla dışarı atıyor. Buzdolapları ile benzer bir mantığa sahip olan cihaz, böylece vücut sıcaklığını hissedilebilir bir şekilde düşürmüş oluyor.

Reon Pocket 2, cihazın boyutları aynı kalmasına rağmen, iki katına çıkarılmış bir ısı dağıtıcı metal plakaya sahip.

Cihazın dahili bataryasının kapasitesi ise 3350 mAh. Bu, ekonomi modunda 20 saat ve en dinamik modda üç saate kadar çalışma süresi sunuyor.

Ayrıca klimanın ilk versiyonu yalnızca özel bir tişört ile giyilmek üzere tasarlanmıştı. Ancak Reon Pocket 2, diğer kıyafetlerle birlikte de kullanılabiliyor.

Reon Pocket 2, ayrıca üzerinde bulunan çeşitli sensörler sayesinde android ve iOS uygulamasıyla kontrol edilebiliyor. Bu sayede akıllı telefonlardan sıcaklık artışı veya azalışı kontrol edilebiliyor.

FİYAT

Sony'nin ikinci giyilebilir kliması Reon Pocket 2, 138 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıktı.



