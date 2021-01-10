Sony, insan beynini taklit eden yeni televizyonlarını tanıttı

Sony, insan beynini taklit edip görüntü ve sesleri daha gerçekçi şekilde sunabilen yapay zeka teknolojisine sahip televizyonlarını duyurdu.

Teknolojinin bir hayli gelişmesi ile birlikte son zamanlarda televizyonlara da oldukça iddialı özellikler eklendi.

Televizyon pazarında oldukça ses getiren markalardan biri olan Sony, insan beynini taklit edip görüntü ve sesleri daha gerçekçi şekilde sunabilen, yapay zeka teknolojisine sahip yeni televizyon serisini duyurdu.

Televizyon sektöründeki geleneksel teknolojik gelişmeler ve yapay zekadaki ilerlemeler; şirketleri, görüntü ve sesleri daha iyi işlemeye sağlayacak teknolojiler geliştirmeye itiyor.

Japonya merkezli şirketin Cognitive Processor XR (Bilişsel İşlemci XR) adlı hamlesi, bu anlamdaki en son teknolojilerden biri konumunda.

İNSAN BEYNİNİ TAKLİT EDİYOR

Sony, insan beyninin bir nesneyi gördüğünde farkında olmadan belirli noktalara odaklandığını, bütün görüntüyü taradıktan sonra bir dizi ögeyi aynı anda analiz ettiğini belirtirken, bilişsel zekaya sahip işlemcinin de bu süreci gerçekleştirdiğini söylüyor.





Sony Electronics bölümünün başkanı ve CEO’su Mike Fasulo, Cognitive Processor XR'ın insan beyninin görüntü işleme şeklini taklit edebildiğini söylerken, Sony Avrupa’nın televizyon bölümü sorumlusu Masaomi Ando, teknolojinin bulunduğu televizyonlara dair, "Yeni Bravia XR televizyonları, geleneksek yapay zekanın ötesine geçen dünyanın ilk bilişsel işlemcisinin gücü sayesinde gerçeği hiç olmadığı kadar iyi aktarıyor." dedi.