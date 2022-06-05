Sony, lazerli uydular üretmek için şirket kurdu

Sony, yeni kurduğu uydu hizmetleri birimiyle uzaydaki uyduların lazerlerle iletişimini sağlayacak.

Günümüzde Dünya yörüngesinde kabaca 12 bin adet uydu var ve bu sayının, önümüzdeki yıllarda fırlatma maliyetlerinin de düşmesiyle daha da artması bekleniyor.

Örneğin Amazon ve SpaceX gibi firmalar, geniş düşük maliyetli internet ağları kurmak için gelecek yıllarda uzaya yüzlerce uydu fırlatmayı planlıyor.

Sony, uydular için yeni şirket kurdu

Sony, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yörüngedeki küçük uyduların lazer ışınları aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan cihazlar üretmek için yeni bir birim kurduğunu duyurdu.

Birkaç gün önce tescil edilen "Sony Space Communications" isimli yeni şirket, radyo frekanslarında bir darboğazdan kaçınmak için lazer teknolojisinden yararlanmayı amaçlıyor. Üretilecek cihazlar, uzaydaki uydular ile yer istasyonları arasında çalışacak.

Şirket, uzayda çalışan ilk ticari cihazını ne zaman üreteceğini ve bugüne kadar teknolojiye ne kadar para yatırdığını açıklamadı.

Yeni şirketin başkanı Kyohei Iwamoto yaptığı açıklamada, "Yörüngede kullanılan veri miktarı da yıldan yıla artıyor, ancak mevcut radyo dalgalarının miktarı sınırlı." dedi.

SpaceX, kendi lazer iletişim cihazlarını kendi bünyesinde yapıyor ve bunları ilk olarak geçen yılın sonlarında Starlink uydularında piyasaya sürdü.

Sony, ilk başarılı testlerinden birinin 2020'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Japonya'daki bir yer istasyonuna lazerle yüksek çözünürlüklü görüntü verileri ilettiğinde gerçekleştiğini söylüyor.