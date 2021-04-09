Sony, mobil sensör pazarında Samsung'a fark attı

Sony, yükselişte olan mobil sensör pazarında en yakın rakibi Samsung'a fark attı ve açık ara liderliğini korudu.

Son yıllarda piyasaya çıkan akıllı telefonlarda birden fazla kamera görüyoruz. Bu durum, mobil sensör pazarının da büyümesini sağlıyor.

Birkaç yıldır Samsung'un yüksek çözünürlüklü kamera sensörlerini görsek de bu pazarın açık ara liderli hala Sony. Japonya merkezli şirket, mobil sensör pazarının neredeyse yarısına hükmediyor.

Strategy Analytics tarafından yapılan araştırmaya göre, son bir yılda akıllı telefon satışları yüzde 8.8 düşüş gösterse de mobil sensör pazarı yüzde 13 büyüdü ve 15 milyar dolar değere ulaştı.





SONY YÜZDE 46 İLE LİDER

Yayınlanan rapora göre Sony, yıllık 2 puan artışla ve yüzde 46 pazar payıyla mobil sensör pazarında açık ara lider konumda.

Sony'nin en büyük rakibi Samsung ise yıllık bazda 3 puan kaybederek yüzde 29'luk bir paya sahip oldu. Üçüncü sırada ise yüzde 10'luk payla OmniVision markası yer alıyor.

Son olarak, Huawei'nin akıllı telefon pazarında her geçen gün kan kaybetmesinin ardından Sony'nin pazar payında biraz gerileme bekleniyor.