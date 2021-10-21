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    Sony, oyun platformunu satıyor

    Sony, bünyesindeki GSN Games çevrimiçi oyun platformunu, ABD'li mobil oyun şirketi Scopely'e 1 milyar dolara satma kararı aldı.
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    • 21.10.2021 - 09:11
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 10:03
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    Sony, oyun platformunu satıyor

    Kyodo ajansının Sony Pictures kaynaklarına dayandırdığı açıklamaya göre, Japonya merkezli teknoloji devi Sony, yeni bir karara imza attı.

    Şirket, ücretsiz mobil ve çevrimiçi casino oyunlarını kapsayan bünyesindeki GSN Games şirketini ABD'li mobil oyun şirketi Scopely'e 1 milyar dolara satma kararı aldı.

    Japon elektronik devi, GSN Games'in Sony'nin diğer sektörlerdeki işletmeleriyle "sinerji etkisi oluşturmadığını" vurguladı.

    YARISI NAKİT ÖDENECEK

    Tarihi açıklanmayan anlaşmaya göre 1 milyar doların yarısının nakit ödeneceği, diğer yarısının tercihli hisseyle karşılanacağı kaydedildi.

    Japon firması, GSN Games'in satışının Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı kar tahminlerine etki oranını ölçeceğini bildirdi.

    GSN

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