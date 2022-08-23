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    Sony, oyunculardan yüksek ücret aldığı için dava edildi

    Sony'nin, İngiltere'deki PlayStation kullanıcılarından dijital oyun satın alımları için fazladan para aldığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 18:12
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    Sony, oyunculardan yüksek ücret aldığı için dava edildi

    Sony'nin İngiltere'deki PlayStation kullanıcılarından dijital oyun satın alımları için geçen 6 yıl içerisinde 5 milyar sterline kadar fazla ücretlendirme yaptığı ortaya çıktı. Kişi başına tahmini zararın ise 67 ila 562 Sterlin arasında değiştiği söyleniyor.

    İddiaya göre Spny, PlayStation Store üzerinden yapılan her dijital oyun ve oyun içi satın alma işlemlerinde yüzde 30 komisyon talep etti ve toplamda 5 milyon sterline kadar yüksek ücretlendirme yaptı.

    Oyuncular tazminat talep edebilecek

    İngiltere'de Rekabet Temyiz Mahkemesi'ne sunulan rapora göre, 19 Ağustos 2016'dan beri konsollarında veya PlayStation Store üzerinden dijital oyun veya eklenti içeriği satın alan herkesin bu yüksek ücretlendirmeden etkilendiği ve potansiyel olarak tazminat alma hakkına sahip olduğu belirtildi.

    Sony, oyunculardan yüksek ücret aldığı için dava edildi #1

    Tüketici hakları savunucusu Alex Neill'ın Sony'ye karşı açtığı davada, şirketi oyun geliştiricilerine ve yayıncılarına haksız şartlar ve koşullar dayatmak için piyasaya gücünü kötüye kullanarak rekabet yasasını ihlal etmekle suçluyor.


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