Sony: PlayStation 5 talebini karşılamakta zorlanıyoruz

Sony, parça tedarik sorunları nedeniyle yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in taleplerini karşılamakta zorladıklarını açıkladı.

Yakın zamanda çıkan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in, çıktığı an itibari ile stokları tükenmiş durumda. Sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde PS5’e oldukça yoğun bir talep var.

Stok sıkıntısı nedeniyle, normal fiyatı 6 bin TL olan PS5’in dijital sürümü karaborsada 8 bin ila 9 bin TL arası fiyatlardan satılıyor.

"TALEBİ KARŞILAMAKTA ZORLANIYORUZ"

Dünyanın önde gelen oyun konsolu üreticilerinden Sony, parça tedarikinde büyük sıkıntı yaşadıklarını ve bu nedenle PS5'e yönelik talebi karşılamakta zorlandıklarını açıkladı.

Sony'nin mart sonuna kadar toplamda 7.8 milyon adet PS5 satacağı tahmin ediliyor.

STOK SORUNU BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK

Bildiğiniz gibi kripto para madencileri, son zamanlarda piyasadaki güçlü ekran kartlarına hücum etmiş durumda.

Piyasada ekran kartı bulamayan ise gözünü PlayStation 5'e çevirdi. Konsolun donanımını bir şekilde hacklemeyi başaran kişiler, PS5’i madencilik cihazına çeviriyor. Bu durum zaten stok sıkıntısı yaşanan PS5’e olan talebi daha da artırıyor.

Eğer kripto madencilik işlemleri konsollara da sıçrarsa, ekran kartında yaşanan stok sıkıntıları konsollarda da aylarca sürebilir.

Bu nedenle Sony'nin bu konuda bir hamle yapması ve PS5'in madencilik işlemlerinde kullanılmasını engellemesi gerekiyor.