Sony: PlayStation 5 talebini karşılayamıyoruz

Sony, PlayStation 5'e olan talebi karşılayamadıklarını ve stok sorununun gelecek yıl da devam edebileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl sonuna doğru satışa çıkan PlayStation 5, aylardır çözülemeyen bir stok sorunuyla boğuşuyor.

İlk çıktığı andan itibaren stokları tükenen ve karaborsaya düşen oyun konsolu, Sony'yi de oldukça zor durumda bırakıyor.

Dünyanın önde gelen oyun konsolu üreticilerinden Sony, parça tedarikinde büyük sıkıntı yaşadıklarını ve bu nedenle PS5'e yönelik talebi karşılamakta zorlandıklarını açıkladı.

Sony’nin Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hiroki Totoki, PlayStation’ın en son çıkan modeline talebin çok fazla olduğunu ve bu konuda bir dengesizlik yaşandığını dile getirdi.

GELECEK YIL DA SORUN DEVAM EDEBİLİR

PlayStation 5’lerin erişilemez ve bulunamaz olmasının 2022’de de görülebileceğini söyleyen Japon yetkili, üretim sürecinde yarı geçirgen bazı komponentlerin eksikliğinin yaşandığını ve bu sebeple üretim sürecinin de yavaş ilerlediğini dile getirdi.

İlk dört haftasında 3.4 milyon satarak, PlayStation tarihinin en iyi çıkış yapan konsolu olan PS5, Amerika tarihinin en hızlı satan konsolu olarak da tarihe geçmişti.

Ayrıca PS5, şu ana kadar tüm dünyada 7.8 milyon adet sattı ve Sony'nin 7.6 milyon adetlik tahminini geride bıraktı.

2021'DE SATIŞLAR 18 MİLYONU AŞACAK

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Sony, bu yıl sonuna kadar 18 milyon adet PS5 satışını geride bırakabilir. Ancak salgın nedeniyle yaşanan tedarik sorunları, bu rakamları geriye de çekebilir.