Sony, PlayStation 5'teki çip sıkıntısını çözdü

Sony CFO'su Hiroki Totoki, PlayStation 5'te kullanılan çiplerin güvenceye alındığını ve Mart 2022'ye kadar satışlarda problem olmayacağını söyledi.

Sony'nin 11 Haziran 2020'de düzenlediği etkinlikte tanıtılan PlayStation 5, 19 Kasım itibarıyla ülkemizde satışa sunulmuştu.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, oldukça iyi satış rakamları elde etti. Ancak son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları, Japon şirketi oldukça zor durumda bıraktı.

ŞİMDİLİK SORUN ÇÖZÜLDÜ

Küresel çip krizi nedeniyle aylardır PS5'in stok problemini çözemeyen Sony, en azından yıl sonuna kadar rahat edecek.

Sony finans grubu başkanı (CFO) Hiroki Totoki, 31 Mart 2022'ye kadar satılacak tüm PlayStation 5'lerin yonga setlerinin güvence altına alındığını söyledi.

Mart 2022'ye kadar 14.8 milyon adet satış hedeflediklerini söyleyen CFO, stokların artık rahatlayacağını vurguladı.

Eğer Sony, hedeflediği satış rakamına ulaşmayı başarırsa, 2002'deki PS2 ile gelen 20 milyonluk satış rekorunu kırmış olacak.

PS3, 2010 mali yılında 14.4 milyon adet, PS4 ise 2016 mali yılında 20 milyon adet satmıştı.