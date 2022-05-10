Sony, PlayStation 6 için çalışmalara başladı

Sony'nin PlayStation 6 oyun konsolu için yeni bir çip üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan PlayStation 5, oldukça iyi satış rakamları elde etmesine rağmen son zamanlarda çip kriziyle boğuşuyor.

Küresel çip krizi nedeniyle aylardır PS5'in stok problemini çözemeyen Sony, görünüşe göre bir süre daha bu sorunla baş etmek zorunda kalacak.

PS6 için çalışmalar başladı

Öte yandan şirket, şimdiden PlayStation 6 için çalışmalara başlamış durumda. Çip üreticisi AMD, Xbox ve PlayStation için çipler üreten ekip için mühendis arayışlarına başladı.

Bu durum Sony'nin, PlayStation 6 oyun konsolu için AMD'ye yeni nesil çip siparişi verdiğine işaret ediyor.

Bazı oyuncular, Sony'nin yeni nesil PlayStation üzerinde çalışmalara başlaması için henüz erken olduğu görüşünü dile getirse de Sony, daha önce de benzer yol haritası izlemişti.

Japon devi, daha önce PlayStation'ın güncel sürümünün yayınlanmasından iki yıl sonra yeni nesil bir cihazın piyasaya sürülmesi için planlar yapmaya başlamıştı.