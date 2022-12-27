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    Sony ve Honda, PlayStation 5'e sahip bir otomobil tanıtacak

    Sony ve Honda, PlayStation 5'e sahip otomobillerini CES 2023'te sahneye çıkarmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 09:10
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    Sony ve Honda, PlayStation 5'e sahip bir otomobil tanıtacak

    İki Japon şirketi Sony ve Honda'nın ortak girişimi olan Sony Honda Mobility (SHM), ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2023 fuarında yeni bir otomobil tanıtmaya hazırlanıyor.

    Gelen bilgilere göre, araçta dahili yeni nesil PlayStation 5 oyun konsolu bulunacak. Otomobilin üretimine 2026 yılında başlanması bekleniyor.

    İlk olarak ABD'de satılacak

    İlk olarak ABD pazarına sunulacak otomobil, daha sonra Japonya ve ardından Avrupa'da satışa sunulacak.

    Şu anda aracın teknik özelliklerine ilişkin ayrıntılar bilinme de PS5'in yanı sıra seviye 3 otonom sürüş gibi özelliklerin olması bekleniyor.

    Satış sonrası destekten kimin sorumlu olacağı henüz belli değil. Sony Honda Mobility, 2022'nin Eylül ayında kurulmuştu.

    sony honda


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