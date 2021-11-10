Sony ve TSMC'den çip krizi hamlesi: Japonya'da 7 milyar dolara fabrika açılacak

Sony ve TSMC'den çip krizi hamlesi: Japonya'da 7 milyar dolara fabrika açılacak

Sony ve TSMC, güçlerini birleştirerek Japonya'da yeni bir çip fabrikası kurmak için çalışmalara başladı. Fabrikaya toplamda 7 milyar dolar harcanacak.

Bu yılın başlarında otomotivde başlayan ve ardından diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedarik krizi, aylar geçmesine rağmen çözülebilmiş değil.

Durum böyle olunca, dünyanın önde gelen şirketleri bu sorunun üstesinden gelebilmek için çeşitli yatırımlar yapıyor.

Japon teknoloji devi Sony ve Tayvanlı çip üreticisi TSMC, Japonya'da yeni bir fabrika açarak krizi hafifletmenin planlarını yapıyor.

7 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Sony ve TSMC'den yapılan açıklamada, fabrikaya 7 milyar dolarlık yatırım yapılacağı ve inşaatın gelecek yıl başlayacağı bilgisi paylaşıldı. Öte yandan fabrika, 2024 yılında çip üretimine başlayacak.

Bahsi geçen tesis; kameralar, otomobiller ve diğer pek çok araç ve cihaz için çipler sağlayacak. Hatta otomobil parçaları üreticilerinin dev isimlerinden Denso'nun da projeyle ilgilendiği söyleniyor.

Öte yandan Sony ve TSMC'nin bu hamlesi ile Japonya, Tayvan'daki üretimi tehdit eden Çin ve ABD arasındaki yaşanan gerilimden artık etkilenmeyecek.

Sony ve TSMC, fabrikanın 1500 kişiye istihdam sağlamasını ve aylık 45 bin çip üretim kapasitesine sahip olmasını bekliyor.

Tesis, özel çip teknolojilerine yönelik güçlü küresel talebi karşılamak için 22 nanometre ve 28 nanometre yongalar üretecek.

JAPONYA HÜKÜMETİNDEN DESTEK

Japonya Ekonomik Güvenlik Bakanı Takayuki Kobayashi, iki şirketin ülkede çip fabrikası kurmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve projeyi maddi olarak desteklediklerini söyledi.