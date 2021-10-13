Sony ve TSMC'den çip krizini bitirebilecek adım

Sony ve TSMC, güçlerini birleştirerek Japonya'da yeni bir çip fabrikası kurmak için çalışmalara başladı.

Bu yılın başlarında otomotivde başlayan ve ardından diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedarik krizi, aylar geçmesine rağmen çözülebilmiş değil. Üstelik sektör yetkilileri, çip krizinin gelecek yıl da devam edebileceğini söylüyor.

Durum böyle olunca, dünyanın önde gelen şirketleri bu sorunun üstesinden gelebilmek için çeşitli yatırımlar yapıyor.

Japon teknoloji devi Sony ve Tayvanlı çip üreticisi TSMC, Japonya'da yeni bir fabrika açarak krizi hafifletmenin planlarını yapıyor.

BİRÇOK ÜRÜN İÇİN ÇİP ÜRETECEK

Bahsi geçen tesis; kameralar, otomobiller ve diğer pek çok araç ve cihaz için çipler sağlayacak. Hatta otomobil parçaları üreticilerinin dev isimlerinden Denso'nun da projeyle ilgilendiği söyleniyor.

Sony ve TSMC, konu hakkında yorum yapmaktan şimdilik kaçınsa da fabrikanın 2024 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.

Öte yandan Sony ve TSMC'nin bu hamlesi ile Japonya, Tayvan'daki üretimi tehdit eden Çin ve ABD arasındaki yaşanan gerilim için endişelenmeyecek.