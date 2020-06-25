Sony'den PlayStation 4'te hata buluna 50 bin dolar ödül

Sony, hata ödül programını herkese açtı. Bu kapsamda PlayStation 4 konsolunda hata bulanlar, 50 bin dolara kadar ödüllendirilecek.

Sony'nin bir süredir hata ödül programı adı altında ödül verdiği biliniyor. Ancak şirket, bu ödül programını yalnızca belirli geliştiricilere açmıştı.

Sony, söz konusu ödül programını artık herkese açtığını duyurdu. Buna göre, PlayStation 4 konsolunda veya PlayStation Network dijital medya eğlence hizmetinde açık bulun kullanıcılar, maksimum 50 bin dolara kadar ödüllendirilecek.

Hata ödül programından kazanılan para, sorunun ciddiyetine ve raporun kalitesine göre değişecek.

Örneğin Sony, PlayStation Network'te bulunan düşük dereceli bir güvenlik açığı için 100 dolar ödül verecek. Ancak güvenlik açığının önem derecesine göre bu ödül 400, 1000 veya 3 bin dolara kadar çıkabilecek.

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PlayStation 4'teki düşük dereceli bir güvenlik açığını keşfeden kullanıcılar ise minimum 400 dolar ödülün sahibi olacak. Bu ödül, açığın önem derecesine göre 2 bin 500 dolar veya 5 bin dolara kadar çıkabilecek.

BÜYÜK ÖDÜL 50 BİN DOLAR

PlayStation 4'teki en kritik güvenlik açığını keşfeden kullanıcılar ise 50 bin dolarlık büyük ödülün sahibi olacak.

Sony, hata ödül programını halka açmadan önce şimdiye kadar geliştiricilere 173 bin 900 dolar para ödemişti.