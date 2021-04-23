Sony'den tedarikçilere mesaj: PlayStation 5 stok sorununu çözün

Satışa çıkmasının üzerinden neredeyse 6 ay geçmesine rağmen hala ciddi stok sorunları yaşayan PlayStation 5 için Sony devreye girdi ve üretimin artmasını istedi.

Kasım 202'de çıkış yapan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in, çıktığı an itibari ile stokları tükenmişti. Yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde PS5’e oldukça yoğun bir talep var. Üstelik bu sorun, PS5'in karaborsada fahiş fiyatlarla satılmasına neden oluyor.

Dünyanın önde gelen oyun konsolu üreticilerinden Sony, geçtiğimiz mart ayında parça tedarikinde büyük sıkıntı yaşadıklarını ve bu nedenle PS5'e yönelik talebi karşılamakta zorlandıklarını açıklamıştı.

SONY: ÜRETİMİ ARTIRIN

Sony Interactive Entertainment'ın CEO'su Jim Ryan, geçtiğimiz günlerde Nikkei ile yaptığı röportajda stok sıkıntısı hakkında konuştu.

Ryan, "Koronavirüs salgını sırasında tedarik gerçekten çok karmaşık ve zordu. Dağıtımı da online alışverişle sınırlı tutmak zorunda kaldık. Yarı iletkenlere yönelik arz ve talep dünya çapında da sıkışık bir durumda. Tedarikçilerimizden PlayStation 5 üretimini arttırmalarını istedik." dedi.

CEO ayrıca, üretimde herhangi bir artış olduğunda bu yıl içinde pazarlara yansıyacağı bilgisini de paylaştı.

Sony daha önce, PlayStation 5 stok sorununun 2021'in ilk yarısına kadar devam edeceğini açıklamıştı.

Ancak son zamanlarda çip tedarik krizinin ciddi şekilde büyümesi, Sony için işleri daha da zorlaştırabilir.