Sony'den yeni anlaşma! Akıllı telefon üretmeye devam edecek Sony'nin yaptığı anlaşma, markanın en azından iki yıl daha akıllı telefon üretmeye devam edeceğini gösteriyor.

ensonhaber.com

Akıllı telefonlar için en büyük kamera sensörü üreticilerinden olan Sony, ne yazık ki akıllı telefon satışlarında rakiplerinin bir hayli gerisinde kaldı.

Son zamanlarda, Sony'nin tıpkı LG gibi artık akıllı telefon pazarından çekileceği ve telefon üretmeyeceği iddiaları vardı.

Sony'den yeni anlaşma

Sony, cep telefonlarına güç sağlamak için Snapdragon platformlarını kullanmak üzere Qualcomm ile çok yıllı bir anlaşma yaptı.

Sony’nin yakında piyasaya çıkacak birçok akıllı telefonu, Snapdragon işlemcilerinden güç alacak.

Sony'nin yaptığı yeni anlaşma, markanın en azından birkaç yıl daha akıllı telefon üreteceğini gösteriyor.