Sony'nin yüzü gülüyor: Kaç adet PlayStation 5 satıldığı açıklandı Sony, son finans raporunda kaç adet PlayStation 5 sattığını açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre, geride kalan dönemde PS5 satışları 40 milyonu aştı.

ensonhaber.com

Sony'nin 11 Haziran 2020'de düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, birkaç ay sonra ise ülkemizde satışa çıkmış ve büyük ilgi görmüştü.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, Sony'nin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

İlk dört haftasında 3.4 milyon satarak, PlayStation tarihinin en iyi çıkış yapan konsolu olan PS5, Amerika tarihinin en hızlı satan konsolu olarak da tarihe geçmişti.

Toplam PS5 satışları 40 milyonu aştı

Sony, son finans raporunda kaç adet PlayStation 5 sattığını açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre, geride kalan dönemde PS5 satışları 40 milyonu geride bıraktı.

Sony Interactive CEO'su Jim Ryan bir blog gönderisinde, tedarik zincirlerinin normale dönmesinin aylar sürdüğünü, ancak nihayet talebe ayak uydurabilecek stoklara sahip olduklarını açıkladı.

Japon teknoloji ve eğlence şirketi, bu yıl 25 milyon adet PS5 satmayı beklediğini söyledi ve bu, herhangi bir PlayStation cihazı için rekor olacak.

Ampere Analysis analisti Piers Harding-Rolls, Sony'nin en yeni konsolunun PS4 konsolu ile aradaki farkı kapattığını söyledi.

Dünyanın önde gelen oyun konsolu üreticilerinden Sony, parça tedarikinde büyük sıkıntı yaşadıklarını ve bu nedenle PS5'e yönelik talebi karşılamakta zorlandıklarını açıklamıştı.

Ancak şirket, son zamanlarda tedarik sorununu çözdü ve bu da satış rakamının artmasına büyük katkı sağladı.

Satışlar hızla artıyor

Sony, Ocak-Mart 2023 arasında sevk ettiği konsol sayısını 6,3 milyon adetle üç katına çıkardı. Geçen yıl aynı zamanda sadece 2 milyon PlayStation 5 konsolu satılmıştı.

PS5, Kasım 2020'de dünya çapında piyasaya sürüldükten sonra, koronavirüs salgınının neden olduğu, önemli ölçüde küresel tedarik kıtlığıyla karşı karşıya kaldı .

PlayStation CEO'su Jim Ryan, zorlu süreç hakkında şöyle konuştu:

Kasım 2020'de PlayStation 5'i piyasaya sürdük ve dünya, konsolu 2019'da duyurduğumuzdan daha garip ve farklı bir yerdeydi diye yazdı. Koronavirüsün benzeri görülmemiş zorluklarına rağmen ekiplerimiz ve iş ortaklarımız, PS5'i zamanında teslim etmek için özenle çalıştı.



Salgınla birlikte karşıdan esen rüzgarlarla yüzleşmeye devam ettik ve talebe ayak uyduracak envantere sahip olabilmemiz için tedarik zincirlerinin normalleşmesi aylar sürdü. Ancak şimdi PS5 arzı iyi durumda ve bastırılmış talebin nihayet karşılandığını görüyoruz.

Sony ayrıca, PS5'in kitaplığının şu anda 2 bin 500'den fazla oyuna sahip olduğunu, konsolun lansmanından üç yıldan biraz daha kısa bir süre sonra onayladı.

.Sony'nin PS5 için bir sonraki büyük sürümü, bu ekim ayında Marvel's Spider-Man 2 olacak ve öncesinde de sınırlı sayıda bir PS5 paketi gelecek.

Bu arada sızıntılar, Sony'nin eylül ayında piyasaya sürülecek çıkarılabilir disk sürücü setine sahip yeni bir PS5 modeli üzerinde çalıştığını söylüyor.

Raporlara göre, önümüzdeki ay açıklanabileceği iddia edilen yeni konsol, PS5'in mevcut modellerinin yerini alacak.