Sony'nin yüzü gülüyor: PlayStation 5 satışları 40 milyona yaklaştı Sony, son finans raporunda geride kalan çeyrekte 6.3 milyon PlayStation 5 sattığını açıkladı. Toplam satış rakamı ise 40 milyonu geçti.

ensonhaber.com

Sony'nin 11 Haziran 2020'de düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, birkaç ay sonra ise ülkemizdeki oyunseverlerle buluşmuştu.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, Sony'nin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

İlk dört haftasında 3.4 milyon satarak, PlayStation tarihinin en iyi çıkış yapan konsolu olan PS5, Amerika tarihinin en hızlı satan konsolu olarak da tarihe geçmişti.

Toplam PS5 satışları 40 milyona yaklaştı

Sony, son finans raporunda geride kalan çeyrekte 6.3 milyon PlayStation 5 sattığını açıkladı. Toplam satış rakamı ise 38.4 milyonu aştı.

Dünyanın önde gelen oyun konsolu üreticilerinden Sony, parça tedarikinde büyük sıkıntı yaşadıklarını ve bu nedenle PS5'e yönelik talebi karşılamakta zorlandıklarını açıklamıştı.

Ancak şirket, son zamanlarda tedarik sorununu çözdü ve bu da satış rakamının artmasına büyük katkı sağladı.