Sony'ye kötü haber: Korsanlar, PlayStation 5'i çok yakında kırabilir

Fail0verflow ismi ile tanınan korsan grup, PlayStation 5'in kırılmasında ciddi bir ilerleme kaydettiklerini söylüyor.

Sony'nin 11 Haziran 2020'de düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, 19 Kasım itibarıyla ülkemizdeki oyunseverlerle buluşmuştu.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, her ne kadar Sony'nin yüzünü güldürse de yakında bu durum değişebilir.

KORSANLAR KIRMAYA ÇOK YAKIN

PlayStation 4'ü kırmasıyla bilinen Fail0verflow isimli korsan grup, Twitter'tan yaptıkları açıklamada, PlayStation 5'i kırma konusunda ciddi bir ilerleme kaydettiklerini duyurdu. Korsanlar, PS5'in kaynak anahtarlarına erişmeyi başardı.

Bu kodlara nasıl ulaştıklarına dair herhangi bir açıklama yapmayan korsanlar, gelecekte Sony'nin başını bir hayri ağrıtabilir.

2021'DE SATIŞLAR 18 MİLYONU AŞABİLİR

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Sony, bu yıl sonuna kadar 18 milyon adet PS5 satışını geride bırakabilir. Ancak son zamanlarda yaşanan çip tedarik sorunları, Sony'nin bu rakama ulaşmasını oldukça zorlaştıracak.

Dünyanın önde gelen oyun konsolu üreticilerinden Sony, parça tedarikinde büyük sıkıntı yaşadıklarını ve bu nedenle PS5'e yönelik talebi karşılamakta zorlandıklarını açıklamıştı.