Sorunlu Boeing 737 Max uçağı yeniden havalanıyor

Boeing'in birçok kazaya karışan 737 Max uçağı, Federal Havacılık İdaresi onayıyla bugün uçuş testlerine yeniden başlayacak.

Uçuş kontrol sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle 346 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 MAX uçağı, oldukça konuşulmuştu.

ABD Federal Havacılık İdaresi; geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, 737 Max uçaklarına verdiği uçuş yasağını henüz kaldırmayı düşünmediklerini belirtmişti.

MAYISTA ÜRETİM YENİDEN BAŞLADI

Boeing, mayıs ayı içerisinde 737 Max tipi uçakların üretimine yeniden başladı. Şirket, daha önce yaptığı hataları yapmamak için bu sefer oldukça dikkatli bir şekilde üretim gerçekleştirdi ve hataları düzeltti.

SORUNLU UÇAK YENİDEN HAVALANIYOR

Federal Havacılık İdaresi (FAA), yeni Boeing 737 Max uçakları için yeniden yeşil ışık yaktı. Yeni uçağın ilk test uçuşu 29 Haziran Pazartesi (bugün) başlayacak.

Birkaç gün sürecek test uçuşlarını yakından takip edecek FAA, uçağın otomatik uçuş kontrol sistemindeki değişiklikleri gözlemleyecek ve uçağın sertifikasyon standartlarını karşılayıp karşılamadığına karar verecek.





NE OLMUŞTU

2018 ve 2019 yıllarında iki korkunç uçak kazası yaşanmış ve 346 kişi yaşamını yitirmişti. Söz konusu kazaların ise, Boeing 737 Max uçağındaki uçuş kontrol sisteminde yaşanan bir arıza nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkmıştı.

Boeing, Washington'daki üretim tesisin yakınlarında gerçekleştireceği yeni test uçuşlarında, yenilenen uçuş kontrol sistemini test edecek.