Sosyal medya gelirleri RADAR'a takıldı

RADAR adı verilen sistem ile yapılan incelemelerde sosyal medya gelirlerinde vergi yükümlülüğünü tam yerine getirmeyen 50 bin kişi belirlendi.

Son yıllarda internet kullanımının oldukça artması, sosyal medya platformlarını gelir kapısı haline getirdi. Ülkemizde binlerce kullanıcı, sosyal medyadan gelir elde ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı; elektronik ticaret, sosyal medya ve uzaktan çalışma gelirlerine yönelik incelemesini tamamladı.

RADAR sistemi ile gelirini tam ya da hiç beyan etmeyen mükellefler belirlendi ve inceleme başlatıldı.

65 bin kişi incelendi

NTV'de yer alan habere göre bakanlık; Youtube, Facebook, Instagram, Bigo Live, Twitch, TikTok, Dlive ve Scorp gibi platformları özellikle mercek altına aldı ve 65 bin kişiyi inceledi.

50 bin kişi RADAR'a takıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 50 bin kişinin vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediğini tespit etti, 3 bin 500 kişi için doğrudan saha incelemesi başlatıldı.

Bakanlık radarına, elektronik ticaret yapanlar arasından da girenler oldu. 6 bin kişiyi kapsayan inceleme sonrasında eksik ya da hatalı beyanda bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı.

E-spor sektöründeki gelirler de RADAR sistemi ile incelendi. Bugüne dek yapılan çalışmalarda 3 bin kişilik analizde 588 kişi için işlem başlatıldı.