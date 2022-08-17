Sosyal medya kullananların sayısı 4.62 milyara yükseldi

Dünya üzerinde sosyal medya kullanan kişi sayısı 4.62 milyar olarak kayıtlara geçti.

Dünya üzerinde sosyal medya kullanan kişi sayısı açıklandı. Paylaşılan rapora göre, 8 milyara yakın dünya nüfusunun 4.62 milyarı sosyal medya kullanıyor.

We Are Social verilerinden elde edilen güncel bilgilere göre, medya araçlarına ayırdığımız süreler de belli oldu.

İHA'nın haberine göre, günlük sosyal medyada harcadığımız süre 2 saat 27 dakika olarak kayıtlara geçti. Bu zaman diliminin geçen yıl geçiren süre ile aynı olduğu görüldü.

İnternette harcanan süre günlük 7 saate dayandı

İnternet kullanıcı sayısının 4,95 milyar ile daha fazla olduğu gözlenirken, internette harcanan süre ise 6 saat 58 dakika ile zirveye yerleşti.

Televizyon izlemeye ayırdığımız süre ise 3 saat 20 dakika olurken, oyun konsollarına kişilerin ayırdığı günlük süre ise 1 saat 12 dakika olarak açıklandı. 55 dakika ile günlük podcast dinleme süresi en son sırada yer aldı.



