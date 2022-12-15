Soyuz aracında sızıntı var: Rusların uzay görevi iptal edildi

Rus kozmonotların Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) gerçekleştirmeleri planlanan uzay yürüyüşü, Soyuz MS-22 aracındaki sızıntı nedeniyle yapılamadı.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

1998 yılında yapımına başlanan istasyon, astronot Bill Shepherd ve Rus kozmonotlar Sergei Krikalev ile Yuri Gidzenko'nun 2 Kasım 2000'de fırlatılmasıyla resmen göreve başlamıştı.

Rusların bölgesinde sızıntı var

AA'nın haberine göre, Rus kozmonotların Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) gerçekleştirmeleri planlanan uzay yürüyüşü, Soyuz MS-22 aracındaki sızıntı nedeniyle yapılamadı.

Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, istasyonda bulunan Soyuz MS-22 aracının ekipman bölmesinin dış kasasında hasar tespit edildiği belirtildi.

Hasar nedeniyle uzay aracında sızıntının da yaşandığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Sızıntının tespit edilmesinin ardından, Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin’in planlanan uzay yürüyüşlerinin iptal edilmesine karar verilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uzay istasyonunun ve Soyuz MS-22 aracındaki tüm sistemlerin normal çalışmalarına devam ettiği ve mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.