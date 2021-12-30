Euro
14.4689
0.57%
Dolar
12.7759
0.92%
Altın
738.3420
0.47%
Borsa
1,917.17
1.15%
Bitcoin
602.383
2.85%
BTXN Coin
35.98
-2.62%
11ºC
İstanbul
Hafif yağmur 11 C

    Sözünü tuttu: Elon Musk, şu ana kadar 16 milyar dolarlık hisse sattı

    Twitter'da başlattığı bir anket sonucunda Tesla hisselerini satmaya başlayan Elon Musk, şu ana kadar 16 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 10:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sözünü tuttu: Elon Musk, şu ana kadar 16 milyar dolarlık hisse sattı

    ABD'de bazı Demokratlar, "milyarderler vergisi" adında yeni bir vergi gündeme getirmişti.

    Hiçbir yerden nakit olarak bir maaş ya da bonus almadığını belirten Elon Musk, vergi ödemenin tek yolunun hisse satmak olduğunu söylemiş ve geçtiğimiz günlerde Twitter'dan bir anket başlatmıştı.

    Ünlü milyarder, takipçilerine "Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmayı öneriyorum, destekliyor musunuz?" diye sormuş ve sonuç "Evet" çıkmıştı.

    16 MİLYAR DOLARLIK HİSSE SATTI

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu verilerine göre Elon Musk, Tesla'nın 1.02 milyar dolarlık hissesini daha satarak iki ayda toplam 16 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satmış oldu.

    Milyarderler endeksine göre, Elon Musk'ın şu andaki toplam serveti yaklaşık 277 milyar dolar seviyesinde.

    elon musk

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir