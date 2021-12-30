Sözünü tuttu: Elon Musk, şu ana kadar 16 milyar dolarlık hisse sattı

Sözünü tuttu: Elon Musk, şu ana kadar 16 milyar dolarlık hisse sattı

Twitter'da başlattığı bir anket sonucunda Tesla hisselerini satmaya başlayan Elon Musk, şu ana kadar 16 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

ABD'de bazı Demokratlar, "milyarderler vergisi" adında yeni bir vergi gündeme getirmişti.

Hiçbir yerden nakit olarak bir maaş ya da bonus almadığını belirten Elon Musk, vergi ödemenin tek yolunun hisse satmak olduğunu söylemiş ve geçtiğimiz günlerde Twitter'dan bir anket başlatmıştı.

Ünlü milyarder, takipçilerine "Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmayı öneriyorum, destekliyor musunuz?" diye sormuş ve sonuç "Evet" çıkmıştı.

16 MİLYAR DOLARLIK HİSSE SATTI

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu verilerine göre Elon Musk, Tesla'nın 1.02 milyar dolarlık hissesini daha satarak iki ayda toplam 16 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satmış oldu.

Milyarderler endeksine göre, Elon Musk'ın şu andaki toplam serveti yaklaşık 277 milyar dolar seviyesinde.