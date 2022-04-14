Space Perspective, uzaya turist taşıyacak kapsülü tanıttı

Space Perspective adlı uzay şirketi, stratosfere turist taşıyacak uzay kapsüllerinin iç mekan fotoğraflarını yayınladı.

Son yıllarda birçok şirketin üzerinde çalıştığı uzay turizmi, gelecekte insanların rahatlıkla uzaya seyahat etmelerini sağlayacak.

Örneğin Virgin Galactic ve Blue Origin gibi şirketler tarafından tanıtılan yüksek hızlı yörünge uçuş paketleri, insanların çok daha rahat bir şekilde Dünya atmosferine yaklaşmasını mümkün kılacak.

ABD merkezli Space Perspective isimli girişim, tek seferde 8 yolcu taşıma kapasitesine sahip Spaceship Neptune isimli sıcak hava balonu benzeri uzay gemisini 2020 yılında tanıtmıştı.

İç mekan görüntüleri yayınlandı

Space Perspective, yolcularını dev balonuyla stratosfere taşıyacak Spaceship Neptune aracının iç mekanını sergiledi. 360 derecelik panoramik pencereleriyle eşsiz manzaralar sunacak olan araç, oldukça etkileyici görünüyor.

Yolcularını yerden 30 km yukarıya çıkaracak olan Space Perspective, grup etkinlikleri veya akşam yemekleri gibi farklı durumlar için Space Lounge isimli mekanın özelleştirilebileceğini söylüyor.

Tüm deneyimin iç ve dış kameralarla kayda alınacağı kapsülde yolcular, aynı zamanda teleskoplar sayesinde uzaktan Dünya'yı ve uzayı gözlemleyebilecek.

Söz konusu yolculuklar, gün aydınlanırken başlayacak ve yaklaşık iki saat içerisinde maksimum irtifa olan 30 kilometreye ulaşacak.

Uzay turistleri, burada da 2 saat zaman geçirdikten sonra yine 2 saat sürecek olan iniş yolculuğuna başlayacak.

Biletler 125 bin dolardan başlıyor

Şirket, 30 kilometre yükselerek stratosfere gidecek uzay balonlarının bilet satışına başladığını geçtiğimiz yıl duyurmuştu. Söz konusu balonlarla uzaya çıkmak isteyenler 125 bin dolar ödemek zorunda. Toplamda altı saat süren ticari uçuşlar 2024'te başlayacak.