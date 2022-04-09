Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.05
-0.02%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
923.44
0.93%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
631.661
-2.27%
BTXN Coin
32.68
5.69%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C
    SpaceX, 165 milyon dolara uzaya 3 turist gönderdi

    SpaceX, 165 milyon dolara uzaya 3 turist gönderdi

    SpaceX, her biri 55 milyon dolar ödeyen 3 ziyaretçiyi Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) fırlattı.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 13:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    NASA'nın yıllarca uzay istasyonunu ziyaretçilere açma fikrine karşı çıkmasına rağmen, Rusya'nın uzun yıllardır Uluslararası Uzay İstasyonu'na ve ondan önce Mir Uzay İstasyonu'na ziyaretçi taşıdığı biliniyor.

    Şimdilerde ise SpaceX, ücret karşılığında bazı isimleri istasyona fırlatıyor. Geçen yıl bir milyarder ve konuklarını üç günlük bir yörünge yolculuğuna çıkaran SpaceX, ikinci kez uçuş gerçekleştirdi.

    3 iş insanı uzaya fırlatıldı

    SpaceX; Amerikalı, Kanadalı ve İsrailli olmak üzere 3 iş insanını ve refakatçi olarak ABD Havacılık ve uzay Ajansı (NASA) eski astronotu Michael Lopez-Alegria'yı bir haftadan fazla sürecek uzay yolculuğu için dünya yörüngesine fırlattı.

    Şirket, uzayda zaman geçirecek ziyaretçilerini 19 Nisan'da yeniden Dünya'ya indirecek.

    spacex

    Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden UUİ'ye yapılan yolculukta yer alan Larry Connor, Mark Pathy ve Eytan Stibbe isimli iş insanları, SpaceX'in iki yıl boyunca NASA astronotlarını taşımasının ardından uzay istasyonuna götürdüğü ilk özel yolcuları oldu.

    İstasyonun turistik ziyaretçilerinin; roket yolculuğu, konaklama ve tüm yemekler için kişi başı 55 milyon dolar ödeyeceği, uzay istasyonunda Rusya'ya ait bölümün dışında her alanı gezebileceği belirtildi.


    İlginizi Çekebilir

    Wikipedia'da Bülent Ecevit'in doğum yeri Konstantiniyye yapıldı
    İç Haber

    Wikipedia'da Bülent Ecevit'in doğum yeri Konstantiniyye yapıldı

    Ordu'da çay ocağı önünde çıkan kavgada kan aktı
    3. Sayfa

    Ordu'da çay ocağı önünde çıkan kavgada kan aktı

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Görüş Bildir