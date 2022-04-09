SpaceX, 165 milyon dolara uzaya 3 turist gönderdi

SpaceX, her biri 55 milyon dolar ödeyen 3 ziyaretçiyi Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) fırlattı.

NASA'nın yıllarca uzay istasyonunu ziyaretçilere açma fikrine karşı çıkmasına rağmen, Rusya'nın uzun yıllardır Uluslararası Uzay İstasyonu'na ve ondan önce Mir Uzay İstasyonu'na ziyaretçi taşıdığı biliniyor.

Şimdilerde ise SpaceX, ücret karşılığında bazı isimleri istasyona fırlatıyor. Geçen yıl bir milyarder ve konuklarını üç günlük bir yörünge yolculuğuna çıkaran SpaceX, ikinci kez uçuş gerçekleştirdi.

3 iş insanı uzaya fırlatıldı

SpaceX; Amerikalı, Kanadalı ve İsrailli olmak üzere 3 iş insanını ve refakatçi olarak ABD Havacılık ve uzay Ajansı (NASA) eski astronotu Michael Lopez-Alegria'yı bir haftadan fazla sürecek uzay yolculuğu için dünya yörüngesine fırlattı.

Şirket, uzayda zaman geçirecek ziyaretçilerini 19 Nisan'da yeniden Dünya'ya indirecek.

Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden UUİ'ye yapılan yolculukta yer alan Larry Connor, Mark Pathy ve Eytan Stibbe isimli iş insanları, SpaceX'in iki yıl boyunca NASA astronotlarını taşımasının ardından uzay istasyonuna götürdüğü ilk özel yolcuları oldu.

İstasyonun turistik ziyaretçilerinin; roket yolculuğu, konaklama ve tüm yemekler için kişi başı 55 milyon dolar ödeyeceği, uzay istasyonunda Rusya'ya ait bölümün dışında her alanı gezebileceği belirtildi.