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    SpaceX, 2022'de kendi fırlatma rekorunu kırdı

    ABD merkezli uzay şirketi SpaceX, 2022'de kendi fırlatma rekorunu kırarak rakiplerine gözdağı verdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 11:33
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 11:37
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    SpaceX, 2022'de kendi fırlatma rekorunu kırdı

    ABD merkezli uzay şirketi SpaceX, özellikle 2022 yılında adeta gaza basmış durumda. Şirket, Starlink başta olmak üzere birçok fırlatma görevi ile tarihe geçti.

    SpaceX, Falcon 9 fırlatma gecikmeleri ve Starship test aksilikleriyle ilgili birkaç soruna rağmen, 2022'de kendi fırlatma rekorunu kırdı.

    Özellikle 2022'de Starlink hizmetini dünyanın pek çok ülkesine getiren SpaceX, uzaydan internet sağlamak için defalarca yörüngeye uydu yerleştirdi.

    Toplam fırlatma 198 oldu

    Bugüne kadar 198 roket fırlatması kaydedilen SpaceX'in, 159 roket iniş ve 133 de yeniden uçuş kaydettiği bildirildi.

    Ayrıca geçtiğimiz günlerde Falcon 9 ile yapılan son fırlatma ile Musk'ın şirketi 61 devasa görevi gerçekleştirmiş oldu.

    SpaceX, 2022 de kendi fırlatma rekorunu kırdı #1

    2023 daha yoğun geçecek

    2023'te ise SpaceX'i daha yoğun günler bekliyor. Starlink hizmetini daha fazla genişleten şirket, yine çok sayıda uyduyu bu yıl uzaya gönderecek.

    Ayrıca SpaceX, NASA'nın Ay'a ve Mars'a insan gönderme projesi kapsamında, önümüzdeki yıllarda çok sayıda fırlatma gerçekleştirecek.


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