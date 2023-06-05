SpaceX, 22 Starlink uydusunu daha uzaya gönderdi Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 22 adet Starlink uydusunu daha yörüngeye yerleştirdi.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Şirket, şu anda 4 binden fazla Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı ve binlercesini daha fırlatmayı planlıyor.

22 Starlink uydusu daha fırlatıldı

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 22 adet Starlink uydusunu daha yörüngeye yerleştirdi.

Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılan Falcon 9 roketi, görevini tamamladıktan sonra Atlas Okyanusu'ndaki insansız hava aracına iniş yaptı.

Şu anda 4 bin 162'si çalışır durumda ve 3 bin 542'si aktif olarak faaliyette olmak üzere, yörüngede 4 bin 198 Starlink uydusu bulunuyor