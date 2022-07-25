SpaceX, 32. görevi ile yıllık fırlatma rekorunu kırdı

SpaceX, bir yıl içinde 32 kez fırlatma görevi gerçekleştirerek kendi rekorunu kırmayı başardı.

ABD merkezli uzay şirketi SpaceX, özellikle 2022 yılında adeta gaza basmış durumda. Şirket, Starlink başta olmak üzere birçok fırlatma görevi ile tarihe geçti.

SpaceX, geçtiğimiz günlerde fırlattığı Starlink uydularıyla birlikte bu yıl içerisindeki 32. başarılı fırlatmasını gerçekleştirdi.

Bu sayede şirket, bir yıl içerisindeki en yüksek fırlatma sayısına ulaştı. Bir önceki fırlatma rekoru geçtiğimiz yıl 31 fırlatma ile gerçekleşmişti.

Ancak SpaceX, daha yılın yarısında bu rekoru kırarak daha da geliştireceğinin sinyallerini verdi.

Hedef 52 fırlatma

SpaceX, NASA'nın Havacılık ve Uzay Güvenliği Danışma Paneli (ASAP) sırasında 2022 hedeflerini açıklamış ve yıl içerisinde 52 görev gerçekleştirmeyi planladıklarını duyurmuştu.