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- SpaceX, 46 Starlink uydusunu uzaya gönderdi
SpaceX, 46 Starlink uydusunu uzaya gönderdi
- AA & Ensonhaber
- 22.02.2022 - 14:20
- Güncelleme : 22.02.2022 - 15:05
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.
Starlink internet uydu ağının parçası olacak 46 uydu daha, SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.
HEDEF 42 BİN UYDU
Starlink filosunun önümüzdeki yıllarda 12 bin uydu ve daha sonra 42 bin uydu olacak şekilde genişletilmesi bekleniyor.
ABONE SAYISI 250 BİNİ AŞTI
Elon Musk yaptığı açıklamada, Starlink anlık kullanıcı sayısının 250 bin seviyesine ulaştığını duyurmuştu.
SpaceX, Starlink kullanıcılardan tek seferlik kurulum bedeli için 499 dolar, aylık ise 99 dolar abonelik ücreti alıyor.
Starlink, bu pakette şu anda 300Mb/s civarında internet hızları sunuyor. Ancak yeni uyduların fırlatılması ve daha alçak yörüngeye yerleştirilmesi ile birlikte hızlar daha da artacak.