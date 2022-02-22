SpaceX, 46 Starlink uydusunu uzaya gönderdi

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink internet ağı projesi kapsamında 46 uyduyu daha uzaya fırlattı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Starlink internet uydu ağının parçası olacak 46 uydu daha, SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

HEDEF 42 BİN UYDU

Starlink filosunun önümüzdeki yıllarda 12 bin uydu ve daha sonra 42 bin uydu olacak şekilde genişletilmesi bekleniyor.

ABONE SAYISI 250 BİNİ AŞTI

Elon Musk yaptığı açıklamada, Starlink anlık kullanıcı sayısının 250 bin seviyesine ulaştığını duyurmuştu.

SpaceX, Starlink kullanıcılardan tek seferlik kurulum bedeli için 499 dolar, aylık ise 99 dolar abonelik ücreti alıyor.

Starlink, bu pakette şu anda 300Mb/s civarında internet hızları sunuyor. Ancak yeni uyduların fırlatılması ve daha alçak yörüngeye yerleştirilmesi ile birlikte hızlar daha da artacak.