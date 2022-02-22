Euro
15.78
1.95%
Dolar
13.90
1.72%
Altın
848.89
1.39%
Borsa
2022
-0.79%
Bitcoin
525.617
1.30%
BTXN Coin
39.42
1.96%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Hafif yağmur 15 C

    SpaceX, 46 Starlink uydusunu uzaya gönderdi

    Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink internet ağı projesi kapsamında 46 uyduyu daha uzaya fırlattı.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.02.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 15:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    SpaceX, 46 Starlink uydusunu uzaya gönderdi

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

    Starlink internet uydu ağının parçası olacak 46 uydu daha, SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

    HEDEF 42 BİN UYDU

    Starlink filosunun önümüzdeki yıllarda 12 bin uydu ve daha sonra 42 bin uydu olacak şekilde genişletilmesi bekleniyor.

    starlink

    ABONE SAYISI 250 BİNİ AŞTI

    Elon Musk yaptığı açıklamada, Starlink anlık kullanıcı sayısının 250 bin seviyesine ulaştığını duyurmuştu.

    SpaceX, Starlink kullanıcılardan tek seferlik kurulum bedeli için 499 dolar, aylık ise 99 dolar abonelik ücreti alıyor.

    Starlink, bu pakette şu anda 300Mb/s civarında internet hızları sunuyor. Ancak yeni uyduların fırlatılması ve daha alçak yörüngeye yerleştirilmesi ile birlikte hızlar daha da artacak.


    İlginizi Çekebilir

    TUR 2022, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçecek
    Diğer spor haberleri

    TUR 2022, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçecek

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Kağıthane’de müzikhole ateş açan maganda kamerada
    3. Sayfa

    Kağıthane’de müzikhole ateş açan maganda kamerada

    Görüş Bildir