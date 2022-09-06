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    SpaceX, 51 Starlink uydusunu daha uzaya gönderdi

    Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink internet ağı projesi kapsamında 51 uyduyu daha uzaya yolladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 10:12
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    SpaceX, 51 Starlink uydusunu daha uzaya gönderdi

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

    Starlink internet uydu ağının parçası olacak 51 uydu daha, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı.

    Kalkıştan yaklaşık 8,5 dakika sonra, iki aşamalı Falcon 9'un ilk aşaması, Atlantik Okyanusu'nda konuşlanmış insansız gemiye iniş yaptı.

    Uydu sayısı 3 binden fazla

    SpaceX, bu yıl içinde tam 40 fırlatma görevi yaparak yörüngedeki uydu sayısını 3 bine kadar çıkardı. Yıl sonuna kadar bu rakamın 4 bin 500 seviyesine çıkarılması planlanılıyor.

    SpaceX, toplamda 12 bin Starlink uydusu fırlatma iznine sahip. Şirket uzun bir süredir izin verilen uydusu sayısını 30 bine çıkartan başvurunun onaylanmasını bekliyor.

    spacex


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