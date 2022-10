SpaceX, 52 Starlink uydusunu daha uzaya gönderdi

SpaceX’in Falcon 9 roketi, 52 Starlink uydusunu daha yörüngeye yerleştirdi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Starlink internet uydu ağının parçası olacak 52 uydu daha, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya doğru yola çıktı.

Falcon 9 Dünya'ya geri döndü

Falcon 9'un ilk aşaması Dünya'ya geri döndü ve Pasifik Okyanusu'nda konuşlanmış SpaceX drone gemisi "Of Course I Still Love You"ya 8,5 dakika sonra iniş yaptı.

Uydular yörüngeye yerleşti

52 Starlink uydusu, kalkıştan yaklaşık 62 dakika sonra planlandığı gibi yörüngeye yerleşti. Böylece yörüngedeki Starlink uydu sayısı 3 bin 400'ü aştı.

SpaceX, toplamda 12 bin Starlink uydusu fırlatma iznine sahip. Şirket uzun bir süredir izin verilen uydu sayısını 30 bine çıkartan başvurunun onaylanmasını bekliyor.