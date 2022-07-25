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    SpaceX, 53 Starlink uydusu daha fırlattı

    Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink internet ağı projesi kapsamında 53 uyduyu daha uzaya yolladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 12:12
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    SpaceX, 53 Starlink uydusu daha fırlattı

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

    Starlink internet uydu ağının parçası olacak 53 uydu daha, SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle ABD'deki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

    Roket, uyduları yörüngeye başarılı bir şekilde taşıdıktan sonra Atlantik Okyanusu'nda bulunan drone gemisine başarılı bir şekilde iniş yaptı.

    Yörüngedeki Starlink sayısı 2 bin 900 oldu

    SpaceX, söz konusu fırlatma ile birlikte yörüngedeki Starlink uydu sayısını 2 bin 900'a yükseltti. Yıl sonuna kadar bu rakamın 4 bin 500 seviyesine çıkarılması planlanılıyor.

    spacex

    Hedef 42 bin uydu

    Starlink filosunun önümüzdeki yıllarda 12 bin uydu ve daha sonra 42 bin uydu olacak şekilde genişletilmesi bekleniyor.

    Starlink uyduları, yörüngeleri nedeniyle zaman zaman Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkenin semalarında görülebiliyor.


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