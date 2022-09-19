Petrol
89.27
-2.28%
Euro
18.3373
0.29%
Dolar
18.2923
0.20%
Altın
977.17
-0.64%
Borsa
3326
0.00%
Bitcoin
348.334
-5.32%
BTXN Coin
8.03
4.01%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

    SpaceX’in Falcon 9 roketi, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye yerleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 14:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

    Starlink internet uydu ağının parçası olacak 54 uydu daha, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı.

    Uydular yörüngeye yerleşti

    İHA'da yer alan habere göre, Falcon 9 roketinin üst bölümünün, kalkıştan yaklaşık 15 dakika sonra Starlink uydularını yörüngeye sorunsuz bir şekilde ulaştırdığı öğrenildi.

    Son uçuş, SpaceX’in 180. fırlatması olarak kayıtlara geçerken, 2022 yılında tamamlanan görev sayısı da 42’ye ulaştı.

    spacex

    SpaceX, toplamda 12 bin Starlink uydusu fırlatma iznine sahip. Şirket uzun bir süredir izin verilen uydu sayısını 30 bine çıkartan başvurunun onaylanmasını bekliyor.


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Esenyurt’ta taziyeye gittiği evden çıkarken öldürüldü
    3. Sayfa

    Esenyurt’ta taziyeye gittiği evden çıkarken öldürüldü

    Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'e cevap verdi
    Magazin

    Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'e cevap verdi

    Görüş Bildir