SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

SpaceX’in Falcon 9 roketi, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye yerleştirdi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Starlink internet uydu ağının parçası olacak 54 uydu daha, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Uydular yörüngeye yerleşti

İHA'da yer alan habere göre, Falcon 9 roketinin üst bölümünün, kalkıştan yaklaşık 15 dakika sonra Starlink uydularını yörüngeye sorunsuz bir şekilde ulaştırdığı öğrenildi.

Son uçuş, SpaceX’in 180. fırlatması olarak kayıtlara geçerken, 2022 yılında tamamlanan görev sayısı da 42’ye ulaştı.

SpaceX, toplamda 12 bin Starlink uydusu fırlatma iznine sahip. Şirket uzun bir süredir izin verilen uydu sayısını 30 bine çıkartan başvurunun onaylanmasını bekliyor.