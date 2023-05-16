SpaceX, 56 Starlink uydusu daha fırlattı Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 56 adet Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Şirket, şu anda yaklaşık 4 bin Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı ve binlercesini daha fırlatmayı planlıyor.

İnternet uydularını taşıyan Falcon-9 roketi yerel saatle 01.03'te ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi, kalkıştan 8.5 dakika sonra Atlantik Okyanusu'nda bulunan insansız platform "Just Read the Instructions"a iniş yaptı.

SpaceX'in 31. fırlatması

ABD’de gerçekleştirilen fırlatma, SpaceX'in 2023 yılında gerçekleştirdiği 31. uzay görevi olarak kayıtlara geçti.

Elon Musk'ın şirketi, halihazırda 12 bin Starlink uydusunu yörüngeye gönderme iznine sahip. Ayrıca şirket, gelecekte bu sayıyı 30 bine çıkarmak için başvuru yaptı ve onay bekliyor.