SpaceX 56 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi SpaceX'e ait 56 adet Starlink internet uydusunu yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, ABD'nin Florida eyaletinden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Şirket, şu anda yaklaşık 4 bin Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı ve binlercesini daha fırlatmayı planlıyor.

56 Starlink uydusu daha fırlatıldı

SpaceX'e ait 56 adet Starlink internet uydusunu yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, ABD'nin Florida eyaletinden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Falcon-9'un yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi, Atlantik Okyanusu'nda bulunan insansız platform "A Shortfall of Gravitas"a indi.



Elon Musk'ın şirketi, halihazırda 12 bin Starlink uydusunu yörüngeye gönderme iznine sahip. Ayrıca şirket, gelecekte bu sayıyı 30 bine çıkarmak için başvuru yaptı ve onay bekliyor.