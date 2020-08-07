SpaceX, 57 internet uydusunu daha uzaya fırlattı

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, Starlink projesi kapsamında uzaya 57 internet uydusu daha gönderdi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, geçtiğimiz aylarda, toplam 538 adet Starlink internet uydusunu uzaya göndermişti..

Şirket, her sene yeni Starlink uyduları fırlatarak Dünya yörüngesinde internet ağı kuracak ve buradan Dünya'ya internet erişimi sağlayacak.

57 UYDU DAHA FIRLATILDI

SpaceX, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü’nden 57 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketiyle uzaya gönderdi. Uydular, fırlatmadan yaklaşık 1 saat sonra yörüngeye yerleşti.

FALCON 9 GERİ DÖNDÜ

Uyduları fırlatan yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketi, geri dönerek okyanustaki drone gemisine iniş yaptı.

UYDU SAYISI 600'E YAKLAŞTI

Falcon 9 roketinin yeni fırlattığı uydularla birlikte, şirketin dünya yörüngesine konumlandırdığı internet uydusu sayısı 595 oldu. SpaceX, dünya yörüngesinde 42 bin uyduluk bir ağ kurmayı hedefliyor.

Yıl sonuna kadar ise 1.500 Starlink uydusunun yörüngeye yerleştirilmesi planlanıyor.







SpaceX şirketinden yapılan açıklamaya göre, bu projenin tamamı 10 milyar dolara mal olacak.

Eğer Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.