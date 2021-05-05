SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı

ABD'li uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha uzaya gönderdi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni fırlatmalarla Starlink uydularını yörüngeye gönderiyor.

Şirket, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden 60 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketiyle uzaya gönderdi.

Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon 9 roketi, fırlatmadan 9 dakika sonra Dünya'ya dönerek, şirketin Atlantik Okyanusu'ndaki platformuna iniş yaptı.

Öte yandan, yeni gerçekleştirilen fırlatma, firmanın gelişmekte olan internet servisi için bu yıl içinde gerçekleştirdiği 13'üncü, toplamda ise 26. fırlatma oldu.

SpaceX, 60 Starlink uydusunu uzaya fırlattı - VİDEO

UYDULAR DAHA DA ALÇALIYOR

Federal İletişim Kurulu, daha önce SpaceX'e toplam 1584 uyduyu 1100-1150 kilometrelik yüksekilkteki yörüngelere yerleştirmesi için onay vermişti.

Bugüne kadar uzaya gönderilen yaklaşık 1400 Starlink uydusu da söz konusu aralıkta konumlanmıştı.

Ancak SpaceX, geçtiğimiz günlerde Federal İletişim Kurulu'ndan yörünge alçaltma onayı aldı. Bu nedenle yeni fırlatılan uydular, diğer uydulardan daha alçak bir yörüngede konumlanacak.

Bu sayede Starlink'in sunduğu internet hızları artacak ve gecikme süreleri düşecek.

10 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

Spacex şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.