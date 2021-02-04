ABD'li uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha uzaya gönderdi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, geçtiğimiz yıl yüzlerce Starlink uydusunu yörüngeye göndermişti.

Yeni yılda da görevlerine devam eden şirket, Cape Canaveral uzay merkezinden 60 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketiyle uzaya gönderdi. Böylelikle yörüngedeki Starlink uydu sayısı 1075'e yükseldi.

Fırlatmanın ardından Falcon 9 roketi, yaklaşık 9 dakika süren yolculuğunun ardından Atlantik Okyanusu'ndaki bir drone gemisine başarıyla iniş yaptı.

SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı - İZLE

Söz konusu fırlatma görevi, aynı zamanda Falcon 9 roketinin 107. uçuşu ve şirketin 73. başarılı roket inişi anlamına geliyor. SpaceX, 2020'de 22'si yeniden kullanılabilir roketlerle toplam 26 görev gerçekleştirmişti.

10 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

Spacex şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.