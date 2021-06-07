SpaceX, uydu ve internet yayıncılığı hizmetleri sağlayan Sirius XM şirketinin dijital radyo uydusunu uzaya gönderdi.

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, uzaya uydu göndermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo gönderen şirket, şimdi de Sirius XM şirketinin "SXM-8" isimli dijital radyo uydusunu uzaya fırlattı.

7 ton ağırlığındaki uydu, Falcon-9 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral merkezinden yola çıktı.

Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon-9 roketi, fırlatma görevinden 9 dakika sonra Dünya'ya dönerek şirketin Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer iniş platformuna kondu.

SpaceX 7 tonluk dijital radyo uydusunu uzaya fırlattı

UYDU SİNYALİ ULAŞTIRACAK

SXM-8 uydusu, ABD, Kanada ve Karayip ülkelerindeki abonelere yılda yaklaşık 8 bin watt'lık uydu sinyali ulaştıracak.

Bu, SpaceX'in bu yıl gerçekleştirdiği 18'nci görev oldu. Geçtiğimiz yıl boyunca 27 fırlatmaya imza atan şirket, bu yıl sonuna kadar 40 fırlatma gerçekleştirme yolunda ilerliyor.



