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- SpaceX, 7 tonluk dijital radyo uydusunu uzaya fırlattı
SpaceX, 7 tonluk dijital radyo uydusunu uzaya fırlattı
- AA & Ensonhaber
- 07.06.2021 - 15:09
- Güncelleme : 07.06.2021 - 15:51
ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, uzaya uydu göndermeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo gönderen şirket, şimdi de Sirius XM şirketinin "SXM-8" isimli dijital radyo uydusunu uzaya fırlattı.
7 ton ağırlığındaki uydu, Falcon-9 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral merkezinden yola çıktı.
Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon-9 roketi, fırlatma görevinden 9 dakika sonra Dünya'ya dönerek şirketin Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer iniş platformuna kondu.
SpaceX 7 tonluk dijital radyo uydusunu uzaya fırlattı
UYDU SİNYALİ ULAŞTIRACAK
SXM-8 uydusu, ABD, Kanada ve Karayip ülkelerindeki abonelere yılda yaklaşık 8 bin watt'lık uydu sinyali ulaştıracak.
Bu, SpaceX'in bu yıl gerçekleştirdiği 18'nci görev oldu. Geçtiğimiz yıl boyunca 27 fırlatmaya imza atan şirket, bu yıl sonuna kadar 40 fırlatma gerçekleştirme yolunda ilerliyor.