SpaceX, ABD için casus uydu fırlatmaya başlayacak

ABD Uzay Kuvvetleri, SpaceX'in Falcon Heavy roketine taşımacılık sertifikası verdi. Bu sayede casus uydular, SpaceX roketleriyle fırlatılabilecek.

Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, şu sıralar ABD Uzay Kuvvetleri ile yakın temas halinde.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı ABD Uzay Kuvvetleri, SpaceX'in Falcon Heavy roketine taşımacılık sertifikası verdi.

Bu sertifika ile birlikte SpaceX, ABD'nin gizli görevlerde kullanmak için geliştirdiği casus uyduları fırlatabilecek. Bu sayede Elon Musk, uzay sektöründe elini daha da güçlendirmiş olacak.

ABD, şimdiye kadar casus uyduları fırlatma görevlerini Boeing ve Lockheed şirketlerine veriyordu.

İlk fırlatma önümüzdeki aylarda

Öte yandan SpaceX, Ekim 2022 ila Aralık 2022 aralığında, ilk kez ABD'nin askeri amaçlı geliştirdiği yükleri uzaya götürecek.

ABD, neden Falcon Heavy roketini seçti

Tarihin en güçlü fırlatma roketlerinden bir tanesi olan Falcon Heavy, 3 adet Falcon 9 roketinin birleşmesiyle oluşuyor. Toplamda 27 motora sahip roket, 18 adet Boeing 747 uçağına eşdeğer bir güç üretiyor.

ABD hükümeti, Falcon Heavy'yi kullanarak her zamankinden çok daha ağır yükleri uzaya göndermek istiyor.