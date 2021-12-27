SpaceX, astronotlara çamaşır deterjanı gönderdi

SpaceX, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'na çamaşır deterjanı dahil çeşitli Noel hediyeleri yolladı.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

İstasyonda görevli astronotlar ise zaman zaman kişisel problemlerle karşı karşıya kalabiliyor. Bu problemlerin en önemlilerinden biri ise kirlenen çamaşırların nasıl yıkanacağı konusu.

ASTRONOTLARA DETERJAN GÖNDERİLDİ

SpaceX, bu konuda çözüm olmasını umduğu bir deterjanı astronotlara yıl başı hediyesi olarak gönderdi.

İstasyondaki astronotlar, uzayda kıyafetleri ne kadar iyi yıkadığını görmek için Proctor and Gamble tarafından özel olarak geliştirilmiş deterjan üzerinde .çeşitli deneyler yapacak.

Uzay istasyonundaki astronotların yeni giysileri, şimdilik Dünya’dan gönderiliyor. Ancak detarjan üzerinde yapılan testler olumlu sonuçlanırsa, kıyafetler istasyonda da yıkanabilecek.

Deterjan üzerinde yapılan deneyler, NASA’nın gelecekte Ay’a ve Mars’a yapılacak insanlı görevlerde astronotların kıyafetlerini nasıl yıkayabileceğini anlamasına da yardımcı olacak.