SpaceX, Ay'da araba yarışı düzenlemeyi planlıyor

SpaceX, önümüzdeki yıl iki uzaktan kumandalı arabayla Ay yüzeyinde yarış düzenlemenin planlarını yapıyor.

Son zamanlarda gerçekleştirdiği uzay görevleriyle oldukça ses getiren SpaceX, önümüzdeki yıllarda NASA ile birlikte Ay'a gitmenin planlarını yapıyor.

Geliştirme aşamasında olan Starship roketiyle insanları Ay ve Mars'a götürecek ABD'li şirket, oldukça ses getirecek bir proje üzerinde daha çalışıyor.

AY'DA ARABA YARIŞI

Elon Musk ve uzay şirketi SpaceX, önümüzdeki yıl iki uzaktan kumandalı arabayla Ay yüzeyinde yarış düzenlemeyi planlıyor.

Uzay şirketi, bu konuyla ilgili olarak Ferrari, BMW ve MClaren için yaptığı tasarımlarla ünlü Frank Stephenson'ı görevlendirdi.





Bu girişimi, "geleceğin yenilikçilerinin gelişmesine yardımcı olan, ve onların büyük hayaller kurmalarına ve hiçbir şeyin olanaksız olmadığını anlamalarına olanak tanıyan bir proje" diye tanımlayan Stephenson, "Uzay büyüleyici bir yer, yeni yetişen tasarımcılar için henüz hiç dokunulmamış durumda ve bu yenilikçi projede yer alanlarla, bilgilerimin bir bölümünü paylaşmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

ARABALAR, EKİM 2021'DE FIRLATILACAK

SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre uzaktan kumandalı RC arabalar, 2021'in ekim ayında Falcon 9 roketiyle Ay'a doğru yola çıkacak.

Bir eğlence ve eğitim şirketi olan Moon Mark, araba yarışını organize etmek için havacılık şirketleri Intuitive Machines ve Lunar Outpost ile iş birliği yapıyor.

SpaceX aynı zamanda, Şubat 2018'de Falcon Heavy test uçuşu için sahte yük görevi gören elektrikli spor arabası Tesla Roadster'ı da uzaya fırlatmıştı.

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