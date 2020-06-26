SpaceX, bu akşam 57 Starlink uydusu daha fırlatacak

SpaceX, bu akşam 57 Starlink uydusu daha fırlatacak

SpaceX, bu akşam 2020'nin 11. roket fırlatma görevini gerçekleştirecek ve 57 Starlink uydusunu yörüngeye gönderecek.

Geçtiğimiz haftalarda Crew Dragon kapsülüyle NASA astronotlarını Uluslararası uzay İstayonu'na gönderen SpaceX, yeni görevlerine hız kesmeden devam ediyor.

Astronot fırlatma görevinden hemen sonra, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha uzaya yollayan şirket, bu akşam 57 Starlink uydusunu daha fırlatacak.

SpaceX'in bu hafta iki kez ertelediği Starlink görevinin bu akşam TSİ 23.18'de gerçekleşmesi bekleniyor.

SpaceX'in yeniden kullanılabilir roketi Falcon 9, 57 Starlink uydusu ile birlikte BlackSky şirketi için de için iki uydu taşıyacak.

TESTLER İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Bu akşamki görev kötü hava koşulları nedeniyle iptal edilmezse, SpaceX'in yörüngedeki Starlink uyduları 600'e yaklaşacak. Bu da şirketi evler ve işletmeler için geniş bant internet hizmetini başlatmaya bir adım daha yaklaştıracak.

Özel beta testlerinin belirli kullanıcılar için önümüzdeki bir iki ay içinde başlaması beklenirken, bu sonbaharda Kuzey Amerika'nın bazı bölümleri için herkese açık bir beta programının başlayacağı tahmin ediliyor.

SPACEX BU YIL REKOR HEDEFLİYOR

Bugüne kadar ki en fazla roket görevini 28 fırlatış ile 2018'de gerçekleştiren SpaceX, bu akşam 2020'nin 11. fırlatma görevini gerçekleştirecek.

Şirket, 2020 sona ermeden bu sayıyı 35'e tamamlayarak 2018'deki rekorunu kırmak istiyor.