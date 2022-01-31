SpaceX, bu yıl fırlatma rekoru kıracak

NASA yetkilisi, Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in bu yıl rekor kırmayı hedeflediğini duyurdu.

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, son zamanlarda hem NASA gibi kurumlarla hem de ülkelerle iş birliği yapıyor.

Geçtiğimiz yıl 31 fırlatma görevi yaparak rekor kıran SpaceX, bu yıl 52 fırlatma görevi ile kendi rekorunu kıracak.

Bu rekor sayı, Havacılık ve Uzay Güvenliği Danışma Paneli'nin 27 Ocak'ta düzenlenen toplantısında üye Sandra Magnus tarafından açıklandı.

52 fırlatma görevini "inanılmaz" diye niteleyen Magnus, uçuşların Starship prototiplerinin testlerini içerip içermediğini söylemedi.

NASA, SPACEX İLE YAKIN TEMASTA

SpaceX, mürettebatlı uzay uçuşlarında NASA'nın önemli bir ortağı. Ayrıca şirket, gelecekteki Artemis Ay görevlerinde NASA ile birlikte çalışacak.

Öte yandan, Elon Musk'ın şirketi NASA astronotlarını ve kargolarını Crew Dragon'la Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyor.

SpaceX'in bu yılki uçuşlarının çoğu kendi görevleri olacak. Örneğin şirket, Starlink uydularını belirli aralıklarla uzaya fırlatmaya devam edecek.