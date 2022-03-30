SpaceX, Crew Dragon kapsülünün üretimine son veriyor

SpaceX, Mars aracı Starship'e odaklanmak için artık yeni Crew Dragon kapsülleri üretmeyecek.

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, gelecekte insanları önce Ay'a, ardından da Mars'a götürmek istiyor. Şirket, tüm bu görevleri şu anda geliştirdiği Starship roketleriyle yapmak istiyor.

Söz konusu görevi gerçekleştirmek için tüm kaynaklarını buraya ayıran SpaceX, Crew Dragon kapsülü üretimini durdurma kararı aldı.

5 İNSANLI GÖREVDE KULLANILMIŞTI

2020'deki ilk mürettebatlı uçuşundan bu yana Crew Dragon, geçen yılın sonunda tamamen sivil olan ilk uçuş da dahil olmak üzere beş mürettebatı uzay görevinde kullanıldı.

NASA, 2025'te astronotları Ay'a indirmek için yeniden kullanılabilir özelliğe sahip Starship'i faaliyete geçirmeyi planlarken, Elon Musk ise Mars'ta bir şehir kurmak ve oraya ekipman ve insanları taşımak için bir Starship filosu yerleştirmeyi hedefliyor.

SpaceX, Güneş sisteminde yolcu ve kargo taşımak için yılda 100 tane olacak şekilde, toplamda binlerce Starship aracı üretmeyi hedefliyor. Araçların her birinin taşıyabileceği kişi sayısının 100'e ulaşması planlanıyor.